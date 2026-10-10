15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: надеюсь, в следующий раз будем стартовать на первой передаче

Ферстаппен: надеюсь, в следующий раз будем стартовать на первой передаче
Комментарии

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о слабых стартах в спринте Гран-при Сингапура и в основной гонке Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Надеюсь, в следующий раз мы будем стартовать на первой передаче. В Малайзии [на Гран-при Бахрейна] мы тоже стартовали на второй, а это, как вы помните, не дало результата. Так что надеюсь, на этот раз мы извлечём из этого урок.

Хотел ли я стартовать на первой? Да, но в итоге решение должны принимать они [команда], исходя из того, какой вариант считают лучшим. Но, очевидно, что этот вариант таковым не оказался и сегодня», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после спринта.

Материалы по теме
Ферстаппен: не следует проводить спринт там, где нельзя обгонять
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android