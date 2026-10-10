Ферстаппен: надеюсь, в следующий раз будем стартовать на первой передаче

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о слабых стартах в спринте Гран-при Сингапура и в основной гонке Гран-при Бахрейна.

«Надеюсь, в следующий раз мы будем стартовать на первой передаче. В Малайзии [на Гран-при Бахрейна] мы тоже стартовали на второй, а это, как вы помните, не дало результата. Так что надеюсь, на этот раз мы извлечём из этого урок.

Хотел ли я стартовать на первой? Да, но в итоге решение должны принимать они [команда], исходя из того, какой вариант считают лучшим. Но, очевидно, что этот вариант таковым не оказался и сегодня», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после спринта.