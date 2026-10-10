Ферстаппен: надеюсь, в следующий раз будем стартовать на первой передаче
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29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о слабых стартах в спринте Гран-при Сингапура и в основной гонке Гран-при Бахрейна.
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871
«Надеюсь, в следующий раз мы будем стартовать на первой передаче. В Малайзии [на Гран-при Бахрейна] мы тоже стартовали на второй, а это, как вы помните, не дало результата. Так что надеюсь, на этот раз мы извлечём из этого урок.
Хотел ли я стартовать на первой? Да, но в итоге решение должны принимать они [команда], исходя из того, какой вариант считают лучшим. Но, очевидно, что этот вариант таковым не оказался и сегодня», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после спринта.
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12:21Спринт ГП Сингапура Ф-1 начнётся в 12:30 мск Официально