Норрис и Пиастри избежали штрафов за аварию на последнем круге спринта ГП Сингапура

Стюарды ФИА приняли решение не штрафовать пилотов Формулы-1 Оскара Пиастри и Ландо Норриса (оба — «Макларен») за аварию на последнем круге спринта Гран-при Сингапура.

«Стюарды заслушали гонщика машины № 81 (Оскара Пиастри), гонщика машины № 1 (Ландо Норриса), представителя команды и просмотрели видеодоказательства и записи с бортовых камер.

Гонщик машины № 1 попытался обогнать машину № 81 по внутренней траектории в пятом повороте. Столкновение произошло на верхней точке поворота. Гонщик машины № 81 объяснил, что не ожидал попытки обгона от машины № 1 и, повернув, заметил машину № 1 внутри и попытался оставить место. Гонщик машины № 1 сказал, что увидел возможность для обгона. Он сказал, что передняя ось его машины была впереди зеркала машины № 81 перед вершиной поворота и поэтому он ожидал, что ему оставят место. Когда он приблизился к вершине, места оказалось меньше, чем он ожидал, поэтому ему пришлось использовать внутренний поребрик и затормозить, и произошло столкновение.

Стюарды сочли, что оба гонщика внесли вклад в инцидент и что ни один из гонщиков не был полностью или преимущественно виновен в столкновении. Поэтому стюарды постановили не предпринимать дальнейших действий», — говорится в решении.