15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонщику MotoGP начали угрожать после среднего пальца, показанного маршалу

Гонщику MotoGP начали угрожать после среднего пальца, показанного маршалу
Комментарии

30-летний испанский мотогонщик Алекс Ринс, выступающий за команду MotoGP «Ямаха», прокомментировал неприличный жест, который показал маршалу во время субботней квалификации Гран-при Индонезии.

«Хочу прояснить, что произошло вчера после моей аварии. Произошло недопонимание с маршалом, когда я пытался вернуться в боксы. Это был стрессовый момент, и я отреагировал так, как не должен был.

Я извиняюсь за свой жест. Это было неправильно, особенно учитывая, что за нами наблюдают молодые болельщики. Испытываю большое уважение к маршалам и их работе. Однако я также получил несколько очень серьёзных комментариев, включая упоминания смерти и насилия. Понимаю, почему люди расстроены моей реакцией, но угрозы и оскорбления никогда не должны быть приемлемыми. Мы все можем совершать ошибки, и я беру на себя ответственность за свою», — написал Ринс в социальной сети Х.

Материалы по теме
Марк Маркес выиграл спринт ГП Индонезии, Бедзекки сошёл, у Мартина проблема с тормозами