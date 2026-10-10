Гонщику MotoGP начали угрожать после среднего пальца, показанного маршалу

30-летний испанский мотогонщик Алекс Ринс, выступающий за команду MotoGP «Ямаха», прокомментировал неприличный жест, который показал маршалу во время субботней квалификации Гран-при Индонезии.

«Хочу прояснить, что произошло вчера после моей аварии. Произошло недопонимание с маршалом, когда я пытался вернуться в боксы. Это был стрессовый момент, и я отреагировал так, как не должен был.

Я извиняюсь за свой жест. Это было неправильно, особенно учитывая, что за нами наблюдают молодые болельщики. Испытываю большое уважение к маршалам и их работе. Однако я также получил несколько очень серьёзных комментариев, включая упоминания смерти и насилия. Понимаю, почему люди расстроены моей реакцией, но угрозы и оскорбления никогда не должны быть приемлемыми. Мы все можем совершать ошибки, и я беру на себя ответственность за свою», — написал Ринс в социальной сети Х.