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Ферстаппен — о поуле в Сингапуре: в «Ред Булл» наметилась положительная динамика

Ферстаппен — о поуле в Сингапуре: в «Ред Булл» наметилась положительная динамика
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал завоевание поула в квалификации Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

«На протяжении всей квалификации разрывы между нами были очень небольшими. Конечно, я очень рад, что завоевал поул, ведь именно этого я и хотел. Очень рад. Машина показывала хорошую скорость на протяжении всего уикенда. Разумеется, всегда есть что улучшить, но этого хватило для поула, так что я очень доволен. У нас наметилась положительная динамика, поэтому для нас завоевание поула здесь — это нечто особенное», — сказал Ферстаппен сразу после заезда.

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