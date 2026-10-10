Ферстаппен — о поуле в Сингапуре: в «Ред Булл» наметилась положительная динамика

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал завоевание поула в квалификации Гран-при Сингапура.

«На протяжении всей квалификации разрывы между нами были очень небольшими. Конечно, я очень рад, что завоевал поул, ведь именно этого я и хотел. Очень рад. Машина показывала хорошую скорость на протяжении всего уикенда. Разумеется, всегда есть что улучшить, но этого хватило для поула, так что я очень доволен. У нас наметилась положительная динамика, поэтому для нас завоевание поула здесь — это нечто особенное», — сказал Ферстаппен сразу после заезда.