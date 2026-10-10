Леклер: у меня был шанс завоевать поул, но Ферстаппен просто справился лучше

28-летний пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал выход на второе место в квалификации Гран-при Сингапура.

«Хороший круг мне удалось проехать в конце квалификации, но до этого у меня было немало трудностей. В первом и втором сегментах всё складывалось очень тяжело. У меня возникли какие-то странности с тормозами: машину немного уводило при торможении, а на такой трассе это совсем неприятно. В третьем сегменте круг получился неплохим, хотя я допустил несколько ошибок. Думаю, сегодня у меня был шанс завоевать поул, но Макс [Ферстаппен] просто справился лучше», — заявил Леклер сразу после квалификации.