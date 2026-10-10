15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: у меня был шанс завоевать поул, но Ферстаппен просто справился лучше

Леклер: у меня был шанс завоевать поул, но Ферстаппен просто справился лучше
Комментарии

28-летний пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал выход на второе место в квалификации Гран-при Сингапура.

«Хороший круг мне удалось проехать в конце квалификации, но до этого у меня было немало трудностей. В первом и втором сегментах всё складывалось очень тяжело. У меня возникли какие-то странности с тормозами: машину немного уводило при торможении, а на такой трассе это совсем неприятно. В третьем сегменте круг получился неплохим, хотя я допустил несколько ошибок. Думаю, сегодня у меня был шанс завоевать поул, но Макс [Ферстаппен] просто справился лучше», — заявил Леклер сразу после квалификации.

Может быть интересно:
Ферстаппен — о поуле в Сингапуре: в «Ред Булл» наметилась положительная динамика
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android