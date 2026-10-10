15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Сингапура

Льюис Хэмилтон прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Сингапура
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

«Ещё один сложный третий сегмент квалификации. Поздравляю Макса [Ферстаппена], он отлично справился. Перед квалификацией мы внесли некоторые изменения. Машина вела себя гораздо лучше, и я действительно чувствовал, что в ней ещё есть потенциал; мы выжимали из неё всё больше и больше с каждым кругом и по ходу сессий.

В Q1 и Q2 мы были великолепны. Дошли до Q3, и я потерял контроль в первом и третьем поворотах, отстав на две десятых. Остальная часть круга прошла хорошо. А на последнем круге я просто боролся с потерей контроля. У нашей машины очень тонкая грань между тем, когда она либо на пределе, либо не дотягивает до него. Найти эту золотую середину очень сложно. Возможно, у меня это получалось в первых двух [сессиях], но нужно следить за тем, как меняется трасса, как улучшается сцепление, как-то реагировать на это. Оглядываясь назад, может, и не стоило. Так что я собой не очень доволен», — сказал Хэмилтон после квалификации.

Читать далее:
Леклер: у меня был шанс завоевать поул, но Ферстаппен просто справился лучше