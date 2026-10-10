Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Сингапура.

«Ещё один сложный третий сегмент квалификации. Поздравляю Макса [Ферстаппена], он отлично справился. Перед квалификацией мы внесли некоторые изменения. Машина вела себя гораздо лучше, и я действительно чувствовал, что в ней ещё есть потенциал; мы выжимали из неё всё больше и больше с каждым кругом и по ходу сессий.

В Q1 и Q2 мы были великолепны. Дошли до Q3, и я потерял контроль в первом и третьем поворотах, отстав на две десятых. Остальная часть круга прошла хорошо. А на последнем круге я просто боролся с потерей контроля. У нашей машины очень тонкая грань между тем, когда она либо на пределе, либо не дотягивает до него. Найти эту золотую середину очень сложно. Возможно, у меня это получалось в первых двух [сессиях], но нужно следить за тем, как меняется трасса, как улучшается сцепление, как-то реагировать на это. Оглядываясь назад, может, и не стоило. Так что я собой не очень доволен», — сказал Хэмилтон после квалификации.