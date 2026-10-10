Макс Ферстаппен прокомментировал аварию Джорджа Расселла в спринте в Сингапуре

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал аварию, которая произошла с Джорджем Расселлом из «Мерседеса» в спринтерской гонке в Сингапуре.

«На том круге его уже несколько раз сносило. Думаю, он уже на первом круге очень сильно пушил. Потом в последнем повороте он задел белую линию, после этого его вынесло в стену. Думаю, такую ошибку легко совершить, но в то же время ему просто не повезло. Как только я увидел, что он вылетел, я, наверное, оказался в самом удачном положении по сравнению с машинами позади, потому что из-за брызг иногда очень трудно понять, что происходит», — сказал Макс во время пресс-конференции после спринтерской гонки.