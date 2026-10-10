15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен прокомментировал аварию Джорджа Расселла в спринте в Сингапуре

Макс Ферстаппен прокомментировал аварию Джорджа Расселла в спринте в Сингапуре
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал аварию, которая произошла с Джорджем Расселлом из «Мерседеса» в спринтерской гонке в Сингапуре.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«На том круге его уже несколько раз сносило. Думаю, он уже на первом круге очень сильно пушил. Потом в последнем повороте он задел белую линию, после этого его вынесло в стену. Думаю, такую ошибку легко совершить, но в то же время ему просто не повезло. Как только я увидел, что он вылетел, я, наверное, оказался в самом удачном положении по сравнению с машинами позади, потому что из-за брызг иногда очень трудно понять, что происходит», — сказал Макс во время пресс-конференции после спринтерской гонки.

Обзор основной квалификации: