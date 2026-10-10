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Норрис — о спринте и квалификации в Сингапуре: мы приехали сюда, рассчитывая на большее

Норрис — о спринте и квалификации в Сингапуре: мы приехали сюда, рассчитывая на большее
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги спринтерской гонки и основной квалификации к Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

«Разочаровывающий день. Прежде всего спринт не должен заканчиваться таким образом, разумеется, никто из нас не доволен произошедшим. Я извинился перед командой, поскольку это был не тот результат, на который мы рассчитывали, случившееся, конечно, добавило всем работы. Мы обсудили произошедшее, сделали выводы и двигаемся дальше.

Квалификация сегодня также принесла разочарование. Мы приехали сюда, рассчитывая на большее. В некоторых секторах машина демонстрировала хороший потенциал, но в целом управлять ею было слишком сложно, и нам просто не удалось собрать чистый круг. Пятое и седьмое места — справедливое отражение нашего темпа, но это не тот уровень, на котором мы хотим находиться.

Впереди нас ждёт непростая гонка на трассе, где обгоны