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Андреа Стелла высказался о столкновении двух гонщиков «Макларена» в спринте

Андреа Стелла высказался о столкновении двух гонщиков «Макларена» в спринте
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал столкновение между гонщиками своей команды британцем Ландо Норрисом и австралийцем Оскаром Пиастри на последнем круге спринтерской гонки Гран-при Сингапура, когда Норрис пытался опередить Пиастри в борьбе за четвёртое место. В итоге Ландо финишировал восьмым, а Пиастри сошёл.

«Видеть, как два «Макларена» сталкиваются, это просто недопустимо. Мы обсудим это с пилотами и ещё раз подчеркнём, что командные интересы намного выше всего остального. Не существует эго или персоны, которая превыше интересов «Макларена», — приводит слова Стеллы Motorsport.

Напомним, судьи Гран-при в своём расследовании аварии пришли к выводу, что ни один из пилотов не несёт преимущественной вины за инцидент.

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