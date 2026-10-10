«Хонда» заменит силовую установку Алонсо перед Гран-при Сингапура. Его ждёт штраф

Компания «Хонда» подтвердила замену силовой установки на машине двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо перед гонкой Гран-при Сингапура. Решение приняли после жалоб испанца на потерю мощности и проблемы с двигателем.

Пилот «Астон Мартин» завершил спринт на 11-м месте, а в квалификации показал 17-й результат. После применения штрафа к Джорджу Расселлу из «Мерседеса» Алонсо должен был стартовать с 16-й позиции.

После квалификации решение о замене силовой установки подтвердил руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара.

«После отзывов Фернандо во время