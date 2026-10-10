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«Хонда» заменит силовую установку Алонсо перед Гран-при Сингапура. Его ждёт штраф

«Хонда» заменит силовую установку Алонсо перед Гран-при Сингапура. Его ждёт штраф
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Компания «Хонда» подтвердила замену силовой установки на машине двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо перед гонкой Гран-при Сингапура. Решение приняли после жалоб испанца на потерю мощности и проблемы с двигателем.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

Пилот «Астон Мартин» завершил спринт на 11-м месте, а в квалификации показал 17-й результат. После применения штрафа к Джорджу Расселлу из «Мерседеса» Алонсо должен был стартовать с 16-й позиции.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

После квалификации решение о замене силовой установки подтвердил руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара.

«После отзывов Фернандо во время