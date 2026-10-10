Албон и Боттас не получили наказаний за аварию в спринте Ф-1. Судьи объяснили почему

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон, а также представитель «Кадиллака» Валттери Боттас избежали наказаний по итогам спринтерской гонки Гран-при Сингапура. На рестарте гонки Албон врезался в «Ауди» Габриэла Бортолето, а Боттас сзади влетел в «Уильямс» Албона.

В своём решении по итогам расследования судьи пояснили, что к инциденту привёл «эффект гармошки», когда пилоты впереди в пелотоне двигались непоследовательно и затормозили, а Албон и Боттас не имели возможности отреагировать на это. Стюарды признали, что Албон и Боттас всё же могли бы отработать ситуацию лучше, так что в принципе они заслуживают пятисекундных штрафов. Но так как оба пилота сошли, а пятисекундные штрафы не конвертируются в какие-либо наказания на следующие сессии, фактически оба пилота не наказаны.