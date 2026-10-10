15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон и Боттас не получили наказаний за аварию в спринте Ф-1. Судьи объяснили почему

Албон и Боттас не получили наказаний за аварию в спринте Ф-1. Судьи объяснили почему
Комментарии

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон, а также представитель «Кадиллака» Валттери Боттас избежали наказаний по итогам спринтерской гонки Гран-при Сингапура. На рестарте гонки Албон врезался в «Ауди» Габриэла Бортолето, а Боттас сзади влетел в «Уильямс» Албона.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

В своём решении по итогам расследования судьи пояснили, что к инциденту привёл «эффект гармошки», когда пилоты впереди в пелотоне двигались непоследовательно и затормозили, а Албон и Боттас не имели возможности отреагировать на это. Стюарды признали, что Албон и Боттас всё же могли бы отработать ситуацию лучше, так что в принципе они заслуживают пятисекундных штрафов. Но так как оба пилота сошли, а пятисекундные штрафы не конвертируются в какие-либо наказания на следующие сессии, фактически оба пилота не наказаны.

Материалы по теме