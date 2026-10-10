Предварительная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1 — 2026

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала предварительную стартовую решётку 17-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Сингапура. С поула гонку начнёт четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».

Джордж Расселл из «Мерседеса», получивший штраф за замену силовой установки, стартует 21-м. Напарник Ферстаппена Исак Хаджар, не показавший времени в квалификации, начнёт гонку с последнего, 22-го места. Ожидается, что в конец пелотона также отправится испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин») после того, как «Хонда» заменит ему силовую установку.

Формула-1. Предварительная стартовая решётка Гран-при Сингапура — 2026:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

5. Ландо Норрис («Макларен»).

6. Оскар Пиастри («Макларен»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

10. Нико Хюлькенберг («А