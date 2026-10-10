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Оскар Пиастри дал комментарий по результатам спринта и квалификации в Сингапуре

Оскар Пиастри дал комментарий по результатам спринта и квалификации в Сингапуре
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал седьмое место в квалификации Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

«Сегодня мы рассчитывали на большее. Завершение спринта — не тот исход, которого мы хотим как команда, но вместе разобрали произошедшее и двигаемся дальше. Спасибо механикам, которые за столь короткое время восстановили машину.

Сегодня днём было сложнее проехать чистые круги, чем вчера, а состояние трассы оказалось хуже, чем в спринтерской квалификации. Результат отражает темп нашей машины, поэтому нам ещё многое предстоит сделать. Я значительно продвинулся в понимании того, как нужно пилотировать эти машины, но в условиях, которые сложились сегодня вечером, было непросто выжать из неё максимум. Посмотрим, чего сможем добиться завтра и насколько получится прибавить. За ночь нам ещё многое предстоит узнать», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

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