Оскар Пиастри дал комментарий по результатам спринта и квалификации в Сингапуре

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал седьмое место в квалификации Гран-при Сингапура.
«Сегодня мы рассчитывали на большее. Завершение спринта — не тот исход, которого мы хотим как команда, но вместе разобрали произошедшее и двигаемся дальше. Спасибо механикам, которые за столь короткое время восстановили машину.
Сегодня днём было сложнее проехать чистые круги, чем вчера, а состояние трассы оказалось хуже, чем в спринтерской квалификации. Результат отражает темп нашей машины, поэтому нам ещё многое предстоит сделать. Я значительно продвинулся в понимании того, как нужно пилотировать эти машины, но в условиях, которые сложились сегодня вечером, было непросто выжать из неё максимум. Посмотрим, чего сможем добиться завтра и насколько получится прибавить. За ночь нам ещё многое предстоит узнать», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».
- 10 октября 2026
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