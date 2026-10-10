15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри заявил, что между ним и Норрисом «всё в порядке» после столкновения в спринте

Пиастри заявил, что между ним и Норрисом «всё в порядке» после столкновения в спринте
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что конфликт с напарником Ландо Норрисом исчерпан после столкновения в спринте Гран-при Сингапура Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Как сообщает журналист Томас Махер, Норрис извинился перед Пиастри за произошедшее во время бесед с руководителем «Макларена» Андреа Стеллой и исполнительным директором команды Заком Брауном.

Столкновение произошло на последнем круге спринта. Норрис попытался атаковать напарника перед пятым поворотом, однако машины столкнулись. В результате Пиастри не смог продолжить гонку, а британец финишировал восьмым. По итогам рассмотрения эпизода стюарды не стали применять санкции к пилотам.

Больше об инциденте:
«В «Макларене» будут в ярости». Чемпион Ф-1 выбил напарника – и не чувствует своей вины
«В «Макларене» будут в ярости». Чемпион Ф-1 выбил напарника – и не чувствует своей вины
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android