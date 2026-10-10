Пиастри заявил, что между ним и Норрисом «всё в порядке» после столкновения в спринте

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что конфликт с напарником Ландо Норрисом исчерпан после столкновения в спринте Гран-при Сингапура Формулы-1.

Как сообщает журналист Томас Махер, Норрис извинился перед Пиастри за произошедшее во время бесед с руководителем «Макларена» Андреа Стеллой и исполнительным директором команды Заком Брауном.

Столкновение произошло на последнем круге спринта. Норрис попытался атаковать напарника перед пятым поворотом, однако машины столкнулись. В результате Пиастри не смог продолжить гонку, а британец финишировал восьмым. По итогам рассмотрения эпизода стюарды не стали применять санкции к пилотам.