Пиастри заявил, что между ним и Норрисом «всё в порядке» после столкновения в спринте
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что конфликт с напарником Ландо Норрисом исчерпан после столкновения в спринте Гран-при Сингапура Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871
Как сообщает журналист Томас Махер, Норрис извинился перед Пиастри за произошедшее во время бесед с руководителем «Макларена» Андреа Стеллой и исполнительным директором команды Заком Брауном.
Столкновение произошло на последнем круге спринта. Норрис попытался атаковать напарника перед пятым поворотом, однако машины столкнулись. В результате Пиастри не смог продолжить гонку, а британец финишировал восьмым. По итогам рассмотрения эпизода стюарды не стали применять санкции к пилотам.
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