Хюлькенберга не наказали за помеху Сайнсу в квалификации Гран-при Сингапура

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) не стали применять санкции к пилоту «Ауди» Нико Хюлькенбергу по итогам квалификации Гран-при Сингапура. Немец помешал гонщику «Уильямса» Карлосу Сайнсу в пятом повороте, однако судьи учли обстоятельства эпизода.

Сайнс находился на быстром круге, когда приблизился к медленно двигавшемуся по траектории Хюлькенбергу. Из-за помехи испанец был вынужден прервать попытку. Сам факт создания помехи не оспаривался, однако стюарды рассмотрели, было ли нарушение намеренным или его можно было избежать.

Представители «Ауди» объяснили, что команда получила данные хронометража, согласно которым Сайнс уже должен был завершить круг. Позднее выяснилось, что информация от официального поставщика хронометража некоторое время отображалась некорректно и синхронизировалась с задержкой. К моменту, когда ошибка стала заметна, Сайнс уже приблизился к машине Хюлькенберга, и команда не успела предупредить своего пилота.

Стюарды признали, что Сайнсу создали необоснованную помеху, но сочли произошедшее исключительным случаем. Судьи отметили, что команда Хюлькенберга обоснованно полагалась на данные официального поставщика хронометража, несмотря на их временное несоответствие, и решили не наказывать немецкого