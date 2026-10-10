«Завтра будет новый день». Исак Хаджар назвал неудачным уикенд в Сингапуре

Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подвёл итоги спринтерской гонки и квалификации Гран-при Сингапура — 2026.

«Пока что уикенд складывается для меня неудачно. Во время спринта возникла проблема с двигателем: на старте мне просто не хватало мощности, и я потерял несколько позиций. Мы думали о предстоящей квалификации, поэтому не стали рисковать и сняли машину с гонки.

Команда проделала невероятную работу, успев отремонтировать машину к квалификации. Огромное спасибо всем, кто сделал всё возможное, чтобы я смог вернуться на трассу.

Квалификация тоже прошла не по моему сценарию. Сразу после выезда на трассу я не мог переключать передачи. Мне очень хотелось проехать хотя бы один круг, поэтому мы вернулись в боксы, а затем снова выехали, чтобы попробовать ещё раз, но ничего не получилось. За ночь мы проанализируем ситуацию и решим, что нужно изменить. Завтра будет новый день», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.