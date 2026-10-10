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«Завтра будет новый день». Исак Хаджар назвал неудачным уикенд в Сингапуре

«Завтра будет новый день». Исак Хаджар назвал неудачным уикенд в Сингапуре
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Французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подвёл итоги спринтерской гонки и квалификации Гран-при Сингапура — 2026.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

«Пока что уикенд складывается для меня неудачно. Во время спринта возникла проблема с двигателем: на старте мне просто не хватало мощности, и я потерял несколько позиций. Мы думали о предстоящей квалификации, поэтому не стали рисковать и сняли машину с гонки.

Команда проделала невероятную работу, успев отремонтировать машину к квалификации. Огромное спасибо всем, кто сделал всё возможное, чтобы я смог вернуться на трассу.

Квалификация тоже прошла не по моему сценарию. Сразу после выезда на трассу я не мог переключать передачи. Мне очень хотелось проехать хотя бы один круг, поэтому мы вернулись в боксы, а затем снова выехали, чтобы попробовать ещё раз, но ничего не получилось. За ночь мы проанализируем ситуацию и решим, что нужно изменить. Завтра будет новый день», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.

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