Антонелли рассказал, что помогло «Мерседесу» улучшить темп перед квалификацией в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура, где он стал четвёртым.

«В пятницу мы изучили данные и наметили несколько идей, как улучшить темп машины с обновлённой версией к спринту. Мы опробовали несколько решений, которые помогли нам и подсказали, в каком направлении двигаться перед квалификацией. Машина стала лучше, что вселило оптимизм во всю команду. Ребята проделали отличную работу, и мы гораздо лучше разобрались в особенностях нашего пакета. В итоге я квалифицировался четвёртым, но, думаю, мы могли проехать круг ещё быстрее.

Рабочее окно обновлённой версии оказалось уже, чем у предыдущей спецификации, но мы усердно работаем над тем, чтобы найти правильный баланс и раскрыть её настоящий потенциал. Машина определённо ведёт себя иначе, чем с прежним пакетом, но мы продолжаем изучать её возможности здесь, в Сингапуре, и, уверен, завтра узнаем ещё больше. Надеюсь, мы проведём хорошую гонку, сможем атаковать соперников впереди и поборемся за место на подиуме», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».