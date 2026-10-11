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Антонелли рассказал, что помогло «Мерседесу» улучшить темп перед квалификацией в Сингапуре

Антонелли рассказал, что помогло «Мерседесу» улучшить темп перед квалификацией в Сингапуре
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура, где он стал четвёртым.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

«В пятницу мы изучили данные и наметили несколько идей, как улучшить темп машины с обновлённой версией к спринту. Мы опробовали несколько решений, которые помогли нам и подсказали, в каком направлении двигаться перед квалификацией. Машина стала лучше, что вселило оптимизм во всю команду. Ребята проделали отличную работу, и мы гораздо лучше разобрались в особенностях нашего пакета. В итоге я квалифицировался четвёртым, но, думаю, мы могли проехать круг ещё быстрее.

Рабочее окно обновлённой версии оказалось уже, чем у предыдущей спецификации, но мы усердно работаем над тем, чтобы найти правильный баланс и раскрыть её настоящий потенциал. Машина определённо ведёт себя иначе, чем с прежним пакетом, но мы продолжаем изучать её возможности здесь, в Сингапуре, и, уверен, завтра узнаем ещё больше. Надеюсь, мы проведём хорошую гонку, сможем атаковать соперников впереди и поборемся за место на подиуме», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

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