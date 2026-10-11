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Джордж Расселл объяснил нехватку темпа в квалификации Гран-при Сингапура

Джордж Расселл объяснил нехватку темпа в квалификации Гран-при Сингапура
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура, где он стал шестым, но из-за штрафа за замену силовой установки стартует с конца решётки.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

«После восстановления машины главной задачей в квалификации для нас было убедиться, что с управляемостью всё в порядке, а также собрать как можно больше данных и информации на обеих машинах. Баланс оказался не таким хорошим, как в пятницу, и, вероятно, этим объясняется нехватка темпа вечером. Этой ночью мы изучим данные и посмотрим, что можно улучшить перед завтрашней гонкой.

Стартовать здесь с конца решётки неидеально. Обгонять и пробиваться вперёд будет очень сложно, но завтра я постараюсь сделать всё возможное. Надеюсь, у меня получится провести несколько хороших сражений, а там посмотрим, на каком месте финишируем», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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