Джордж Расселл объяснил нехватку темпа в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура, где он стал шестым, но из-за штрафа за замену силовой установки стартует с конца решётки.

«После восстановления машины главной задачей в квалификации для нас было убедиться, что с управляемостью всё в порядке, а также собрать как можно больше данных и информации на обеих машинах. Баланс оказался не таким хорошим, как в пятницу, и, вероятно, этим объясняется нехватка темпа вечером. Этой ночью мы изучим данные и посмотрим, что можно улучшить перед завтрашней гонкой.

Стартовать здесь с конца решётки неидеально. Обгонять и пробиваться вперёд будет очень сложно, но завтра я постараюсь сделать всё возможное. Надеюсь, у меня получится провести несколько хороших сражений, а там посмотрим, на каком месте финишируем», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».