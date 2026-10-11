«Хаас» выбирает замену Окона между Камарой и Дуэном — Махер

Руководство команды Формулы-1 «Хаас» выбирает второго пилота на сезон-2027 между двумя гонщиками — австралийцем Джеком Дуэном и бразильцем Рафаэлом Камарой, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист Томас Махер.

«Хотя источники указывали, что подписание Рафы Камары было неизбежным после того, как «Хаас» сообщил Окону о своём решении не продолжать с ним в 2027-м, Комацу предпочёл не исключать никого из уже установившихся проспектов — но гонка за место, похоже, сократилась. После первого теста список главных претендентов на то, чтобы заменить Окона рядом с Оливером Берманом, сократился до Хиракавы и Камары, и источники предполагали, что после второго теста это вряд ли изменится.

Но шансы Джека Дуэна на возвращение в Ф-1, похоже, вновь зажглись после того, как австралиец вернулся за руль впервые с момента завершения его короткого пребывания в «Альпин», когда он покинул болид после Гран-при Майами 2025 года. Решение Комацу, как ожидается, будет принято после Гран-при Сингапура, а объявление, возможно, будет сделано до Гран-при США», — написал Махер в статье для PlanetF1.