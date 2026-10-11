Фото: забавная реакция Переса на аварию «Макларенов» в спринте ГП Сингапура

В социальных сетях набирает популярность реакция 36-летнего мексиканского гонщика Формулы-1 Серхио Переса, выступающего за команду «Кадиллак», на аварию двух пилотов «Макларена» (Оскара Пиастри и Ландо Норриса) на последнем круге спринта Гран-при Сингапура.

Перес, который сошёл в начале заезда, находился в паддоке в зоне общения со СМИ и давал интервью. Отвечая на вопрос журналиста, Серхио отвлёкся на видео аварии. Посмотрев момент, Перес довольно забавно отреагировал в камеру.