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Фото: забавная реакция Переса на аварию «Макларенов» в спринте ГП Сингапура

Фото: забавная реакция Переса на аварию «Макларенов» в спринте ГП Сингапура
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В социальных сетях набирает популярность реакция 36-летнего мексиканского гонщика Формулы-1 Серхио Переса, выступающего за команду «Кадиллак», на аварию двух пилотов «Макларена» (Оскара Пиастри и Ландо Норриса) на последнем круге спринта Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

Перес, который сошёл в начале заезда, находился в паддоке в зоне общения со СМИ и давал интервью. Отвечая на вопрос журналиста, Серхио отвлёкся на видео аварии. Посмотрев момент, Перес довольно забавно отреагировал в камеру.