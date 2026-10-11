Ферстаппен — о Матешице-старшем: о нём и о моментах, проведённых вместе, думаю всё чаще

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался об основателе коллектива бизнесмене Дитрихе Матешице, который умер в 2022 году в возрасте 78 лет.

— Ты часто вспоминаешь покойного основателя команды Дитриха Матешица? Человека, который не был в центре внимания, но был очень важен для «Ред Булл» и для твоей карьеры.

— К Дитриху я испытывал и испытываю абсолютно огромное уважение. О нём и о моментах, проведённых вместе, я думаю всё чаще. В том числе когда мне нужно принимать определённые решения, например, о моём будущем. Его сын Марк сейчас у руля, и с ним у меня тоже очень хорошие отношения. Дитрих, а также Хельмут Марко очень рано выразили свою веру в меня. В красивые моменты последних лет я иногда думаю: как было бы здорово, если бы Дитрих пережил эти эпизоды с нами, — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.