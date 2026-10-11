Бедзекки выиграл ГП Индонезии MotoGP, Мартин — третий, Марк Маркес — шестой

В воскресенье, 11 октября, на автодроме «Мандалика» состоялась основная гонка 18-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Индонезии. Победу одержал итальянский гонщик Марко Бедзекки («Априлья»), вторым финишировал испанец Рауль Фернандес («Трекхаус Рейсинг»). Третий — чемпион серии из Испании Хорхе Мартин («Априлья»).

Марк Маркес («Дукати») впервые в карьере добрался до финиша основной гонки.

MotoGP. Гран-при Индонезии. Основная гонка:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 27 кругов.

2. Рауль Фернандес («Трекхаус Рейсинг») +4.260.

3. Хорхе Мартин («Априлья») +6.890.

4. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +9.378.

5. Педро Акоста («КТМ») +9.492.

6. Марк Маркес («Дукати») +10.778.

7. Алекс Маркес («Грезини») +16.821.

8. Фабио Ди Джаннантонио( «ВР46») +19.840.

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +19.999.

10. Энеа Бастьянини («КТМ») +21.111.