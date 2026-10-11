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MotoGP — Гран-при Индонезии — основная гонка — результаты

Бедзекки выиграл ГП Индонезии MotoGP, Мартин — третий, Марк Маркес — шестой
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В воскресенье, 11 октября, на автодроме «Мандалика» состоялась основная гонка 18-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Индонезии. Победу одержал итальянский гонщик Марко Бедзекки («Априлья»), вторым финишировал испанец Рауль Фернандес («Трекхаус Рейсинг»). Третий — чемпион серии из Испании Хорхе Мартин («Априлья»).

Марк Маркес («Дукати») впервые в карьере добрался до финиша основной гонки.

MotoGP 2026. Этап 18, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Гонка
11 октября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
40:46.582
2
Рауль Фернандес
Aprilia
+4.260
3
Хорхе Мартин
Aprilia
+6.890

MotoGP. Гран-при Индонезии. Основная гонка:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 27 кругов.
2. Рауль Фернандес («Трекхаус Рейсинг») +4.260.
3. Хорхе Мартин («Априлья») +6.890.
4. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +9.378.
5. Педро Акоста («КТМ») +9.492.
6. Марк Маркес («Дукати») +10.778.
7. Алекс Маркес («Грезини») +16.821.
8. Фабио Ди Джаннантонио( «ВР46») +19.840.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +19.999.
10. Энеа Бастьянини («КТМ») +21.111.

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