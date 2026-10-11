Макс Ферстаппен — пятый гонщик в истории Формулы-1 с 50+ поулами

29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», стал пятым человеком в истории, который завоевал 50+ поулов в Формуле-1 за карьеру.

Победа в квалификации Гран-при Сингапура — 2026 принесла Ферстаппену 50-й поул в карьере.

Список гонщиков Формулы-1 с 50+ поулами в карьере

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 104.

2. Михаэль Шумахер — 68.

3. Айртон Сенна — 65.

4. Себастьян Феттель — 57.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50.

Основная гонка 17-го этапа сезона-2026 Гран-при Сингапура начнётся сегодня, 11 октября, в 15:00 мск. Вместе с Ферстаппеном с первого ряда гонку начнёт Шарль Леклер («Феррари»).