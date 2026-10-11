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Макс Ферстаппен — пятый гонщик в истории Формулы-1 с 50+ поулами

Макс Ферстаппен — пятый гонщик в истории Формулы-1 с 50+ поулами
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29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», стал пятым человеком в истории, который завоевал 50+ поулов в Формуле-1 за карьеру.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

Победа в квалификации Гран-при Сингапура — 2026 принесла Ферстаппену 50-й поул в карьере.

Список гонщиков Формулы-1 с 50+ поулами в карьере

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 104.
2. Михаэль Шумахер — 68.
3. Айртон Сенна — 65.
4. Себастьян Феттель — 57.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50.

Основная гонка 17-го этапа сезона-2026 Гран-при Сингапура начнётся сегодня, 11 октября, в 15:00 мск. Вместе с Ферстаппеном с первого ряда гонку начнёт Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось
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