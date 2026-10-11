«Если возьмём Дуэна, что вы напишете?» Комацу пошутил о будущем составе «Хааса»

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу высказался о составе коллектива на 2027 год.

«Состав команды на 2027-й? Я оставляю вопрос открытым на данный момент. Мы в очень, очень удачном положении как команда. Но так много талантливых гонщиков заинтересованы в одном месте. Так что, как я сказал, мы ещё не приняли решение. Мы смотрим на всё под разными углами.

Если подпишем Камару, будут ли нас воспринимать как вторую команду «Феррари»? Не особо, нет. Знаете, что бы мы ни делали, взгляд бывает разным. Если мы выберем Хиракаву, я уверен, некоторые скажут, что мы выбрали Хиракаву только потому, что он гонщик «Тойоты», верно? Если мы возьмём Рафу, вы скажете: «О, ещё один гонщик «Феррари». Тогда, если мы возьмём Леонардо Форнароли, вы скажете: «О, «Хаас» теперь становится второй командой «Макларена», где их идентичность?»

Так что что бы мы ни делали, вы, ребята, напишете что угодно. Но я совсем не беспокоюсь. Если возьмём Дуэна, что вы напишете (смеётся)? Джек — наш резервный пилот, так что нет никаких минусов, верно? Что вы можете написать? Вы скажете, что это сын удивительного и легендарного Мика Дуэна, поэтому мы его взяли», — приводит слова Комацу PlanetF1.