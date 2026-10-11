В воскресенье, 11 октября, в 15:00 мск начнётся основная гонка 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Сингапура, с поула которую начнёт ни разу не побеждавший в основном заезде на этом автодроме 29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: выиграет ли впервые Макс Ферстаппен Гран-при Сингапура?

В субботу Ферстаппен выиграл в Сингапуре в спринтерской гонке.

С первого ряда вместе с нидерландцем в гонку отправится 28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Третий — напарник Шарля Льюис Хэмилтон.