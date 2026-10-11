Исак Хаджар, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл начнут ГП Сингапура с пит-лейна

22-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», и 45-летний испанец, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», а также его напарник Лэнс Стролл начнут основную гонку Гран-при Сингапура с пит-лейна, о чём сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

И Хаджару, и Алонсо были установлены новые элементы силовой установки.

Также в машины Исака, Фернандо и Лэнса были внесены изменения в настройках подвески с одобрения технического делегата ФИA в режиме «закрытого парка», что по регламенту отправляет их также на старт с пит-лейна.