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Исак Хаджар, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл начнут ГП Сингапура с пит-лейна

Исак Хаджар, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл начнут ГП Сингапура с пит-лейна
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22-летний франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», и 45-летний испанец, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», а также его напарник Лэнс Стролл начнут основную гонку Гран-при Сингапура с пит-лейна, о чём сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

И Хаджару, и Алонсо были установлены новые элементы силовой установки.

Также в машины Исака, Фернандо и Лэнса были внесены изменения в настройках подвески с одобрения технического делегата ФИA в режиме «закрытого парка», что по регламенту отправляет их также на старт с пит-лейна.

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