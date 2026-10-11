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«Зачем мы это делаем?» Хаджар раскритиковал Формулу-1 за спринты в Сингапуре и Монако

«Зачем мы это делаем?» Хаджар раскритиковал Формулу-1 за спринты в Сингапуре и Монако
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22-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», раскритиковал дирекцию серии за решение проводить спринтерские гонки на таких автодромах, как в Сингапуре и Монако.

«Я не знаю, кто ответственен за эти решения. Как, по их ожиданиям, должен пройти спринт в Монако, ради всего святого? Как вы думаете, что произойдёт? Вы думаете, будут обгоны? Нет. Нет. Нет.

Так зачем мы это делаем? Просто чтобы было две квалификационные сессии? Давайте сделаем специальный формат для Монако, но спринт не будет служить никакой цели», — приводит слова Хаджара издание Nextgen-Auto.

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