«Лучше, чем 49, но не так хорошо, как 51». Ферстаппен — о завоевании 50-го поула в Ф-1

29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», отреагировал на 50-й поул в «Королевских гонках», который завоевал на Гран-при Сингапура.

— 50-й поул в карьере. Значит ли это что-то особенное для тебя?

— Лучше, чем 49 [поулов], но не так хорошо, как 51 (улыбается). Так что мы просто стараемся двигаться дальше, — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Основная гонка 17-го этапа сезона-2026 Гран-при Сингапура начнётся сегодня, 11 октября, в 15:00 мск. Вместе с Ферстаппеном с первого ряда гонку начнёт Шарль Леклер («Феррари»).