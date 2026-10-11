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«Лучше, чем 49, но не так хорошо, как 51». Ферстаппен — о завоевании 50-го поула в Ф-1

«Лучше, чем 49, но не так хорошо, как 51». Ферстаппен — о завоевании 50-го поула в Ф-1
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29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», отреагировал на 50-й поул в «Королевских гонках», который завоевал на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

— 50-й поул в карьере. Значит ли это что-то особенное для тебя?
— Лучше, чем 49 [поулов], но не так хорошо, как 51 (улыбается). Так что мы просто стараемся двигаться дальше, — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Основная гонка 17-го этапа сезона-2026 Гран-при Сингапура начнётся сегодня, 11 октября, в 15:00 мск. Вместе с Ферстаппеном с первого ряда гонку начнёт Шарль Леклер («Феррари»).

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