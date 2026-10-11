15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окончательная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1

Окончательная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку 17-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

Формула-1. Окончательная стартовая решётка Гран-при Сингапура — 2026:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
11. Оливер Берман («Хаас»).
12. Эстебан Окон («Хаас»).
13. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).
14. Габриэл Бортолето («Ауди»).
15. Франко Колапинто («Альпин»).
16. Алекс Албон («Уильямс»).
17. Серхио Перес («Кадиллак»).
18. Валттери Боттас («Кадиллак»).
19. Джордж Расселл («