Окончательная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку 17-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Сингапура.
Формула-1. Окончательная стартовая решётка Гран-при Сингапура — 2026:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
11. Оливер Берман («Хаас»).
12. Эстебан Окон («Хаас»).
13. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).
14. Габриэл Бортолето («Ауди»).
15. Франко Колапинто («Альпин»).
16. Алекс Албон («Уильямс»).
17. Серхио Перес («Кадиллак»).
18. Валттери Боттас («Кадиллак»).
19. Джордж Расселл («