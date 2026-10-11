Расселл получил суммарно 60 штрафных позиций на Гран-при Сингапура

28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», на Гран-при Сингапура получил суммарно штрафов на 60 позиций за замену элементов и изменения в программном обеспечении.

В воскресенье, 11 октября, Джорджу к его 40 позициям штрафа за замену двигателя и элементов силовой установки добавили ещё 20 после того, как команда «Мерседес» внесла дополнительные изменения в систему накопления энергии и блок управляющей электроники.

Джордж отправится в гонку с 19-й стартовой позиции. Ещё три пилота будут начинать заезд на городском автодроме в Сингапуре с пит-лейна — Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл (оба — «Астон Мартин») и Исак Хаджар («Ред Булл»).