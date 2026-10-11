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Кравиц — о ГП Сингапура: если Ферстаппен сегодня не победит, значит, что-то пошло не так

Кравиц — о ГП Сингапура: если Ферстаппен сегодня не победит, значит, что-то пошло не так
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц высказался о раскладе сил в Формуле-1 перед стартом основной гонки Гран-при Сингапура, которая начнётся в 15:00 мск.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт

«Это будет самая тяжёлая гонка года физически. Почти два часа и 50 градусов в кокпите. Расклад сил в Формуле-1 перевернулся с ног на голову. Больше не «Мерседес» или «Макларен» доминируют — это Макс Ферстаппен. Он победил в Малайзии семь дней назад, и если он не победит сегодня вечером, значит, что-то пошло не так. У Ферстаппена лучший гоночный темп на бумаге, но Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон вполне могут победить», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

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