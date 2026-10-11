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Хэмилтон рассказал о настрое на основную гонку ГП Сингапура

Хэмилтон рассказал о настрое на основную гонку ГП Сингапура
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41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», рассказал о своём настрое на основную гонку Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт

«Сегодня будет очень тяжело. Просто пытаюсь подготовиться к этому наилучшим образом. Но я чувствую себя хорошо. Я думаю, у нас хорошая машина, и, если мы сможем поработать над стратегией, удержаться за Максом [Ферстаппеном], оказать давление, я думаю, сегодня возможно всё», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Хэмилтон начнёт гонку с третьей позиции. Вторым будет стартовать его напарник Шарль Леклер, а с поула в гонку отправится четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

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