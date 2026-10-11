Леклер — о ГП Сингапура: стартуем с Хэмилтоном рядом — важно сыграть в командную игру

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», высказался о Гран-при Сингапура, который начнёт со второго места, а его напарник и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон — с третьего.

«Чувствую себя хорошо. Это хорошая стартовая позиция. Мы будем смотреть вперёд. Мы с Льюисом стартуем рядом, и будет важно сыграть в командную игру и, надеюсь, одержать победу сегодня. Мы проведём старт, посмотрим, где мы, и, если будет что-то, что можно сделать, мы постараемся сыграть в эту игру вместе, чтобы победить», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

С поула гонку начнёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл».