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Леклер — о ГП Сингапура: стартуем с Хэмилтоном рядом — важно сыграть в командную игру

Леклер — о ГП Сингапура: стартуем с Хэмилтоном рядом — важно сыграть в командную игру
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28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», высказался о Гран-при Сингапура, который начнёт со второго места, а его напарник и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон — с третьего.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт

«Чувствую себя хорошо. Это хорошая стартовая позиция. Мы будем смотреть вперёд. Мы с Льюисом стартуем рядом, и будет важно сыграть в командную игру и, надеюсь, одержать победу сегодня. Мы проведём старт, посмотрим, где мы, и, если будет что-то, что можно сделать, мы постараемся сыграть в эту игру вместе, чтобы победить», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

С поула гонку начнёт Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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