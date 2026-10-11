Хэмилтон: как команда мы должны сделать всё возможное, чтобы победить

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», высказался о старте с третьего места в основной гонке Гран-при Сингапура.

«Как команда мы должны сделать всё возможное, чтобы победить. Старт в спринте был в дождь, так что всё было иначе. Но я верю, что с третьего места мы можем хорошо стартовать. Я постараюсь использовать это, а после этого, я думаю, у нас есть машина, с которой можно бороться.

Я отдам абсолютно всё, чтобы попытаться реализовать нашу квалификацию. Было бы здорово одержать ещё одну победу», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.