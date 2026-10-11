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Хэмилтон: как команда мы должны сделать всё возможное, чтобы победить

Хэмилтон: как команда мы должны сделать всё возможное, чтобы победить
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41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», высказался о старте с третьего места в основной гонке Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
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«Как команда мы должны сделать всё возможное, чтобы победить. Старт в спринте был в дождь, так что всё было иначе. Но я верю, что с третьего места мы можем хорошо стартовать. Я постараюсь использовать это, а после этого, я думаю, у нас есть машина, с которой можно бороться.

Я отдам абсолютно всё, чтобы попытаться реализовать нашу квалификацию. Было бы здорово одержать ещё одну победу», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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