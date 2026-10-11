«Больше не проблема». Шифф — о темпе «Ред Булл» после обновления в Баку

32-летняя автогонщица Наоми Шифф, являющаяся экспертом канала Sky Sports, высказалась о шансах четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на победу на Гран-при Сингапура.

«Сингапур — одна из всего двух трасс, где он не побеждал. С последним поколением машин у «Ред Булл» были проблемы с темпом, поребриками и кочками. Отчасти поэтому Макс здесь не побеждал. Судя по тому, что мы видели в Баку, это больше не проблема. Макс чувствует себя гораздо комфортнее и способен извлекать многое, потому что уверен в том, что может делать с машиной, и чувствует, что понимает, как машина себя поведёт. На такой трассе это так важно», — сказала Наоми в эфире Sky Sports.