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Браун — об аварии Норриса и Пиастри: в стиле «не делайте так больше». Это приказ

Браун — об аварии Норриса и Пиастри: в стиле «не делайте так больше». Это приказ
Комментарии

Исполнительный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун прокомментировал аварию Ландо Норриса и Оскара Пиастри в концовке спринта Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Разбор полётов? Это было в стиле «не делайте так больше». И мы не сказали «пожалуйста». Это приказ. Такого нельзя допускать. Это был ненужный результат для команды, когда давление большое и мы пытаемся догнать «Феррари», а «Ред Булл» недалеко позади.

Мы учимся на этом. Я думаю, есть вещи, которые они определённо могли бы сделать иначе, возможно, несколько вещей, которые мы могли бы сделать немного иначе, так что ты учишься, и, думаю, у нас будет хорошая гонка сегодня вечером», — сказал Браун в эфире Sky Sports.

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