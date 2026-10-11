Браун — об аварии Норриса и Пиастри: в стиле «не делайте так больше». Это приказ

Исполнительный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун прокомментировал аварию Ландо Норриса и Оскара Пиастри в концовке спринта Гран-при Сингапура.

«Разбор полётов? Это было в стиле «не делайте так больше». И мы не сказали «пожалуйста». Это приказ. Такого нельзя допускать. Это был ненужный результат для команды, когда давление большое и мы пытаемся догнать «Феррари», а «Ред Булл» недалеко позади.

Мы учимся на этом. Я думаю, есть вещи, которые они определённо могли бы сделать иначе, возможно, несколько вещей, которые мы могли бы сделать немного иначе, так что ты учишься, и, думаю, у нас будет хорошая гонка сегодня вечером», — сказал Браун в эфире Sky Sports.