Брандл — о возвращении Ферстаппена: снова тот, кого нужно побеждать

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался о скорости 29-летнего четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл», на последних этапах «Королевских гонок».

«Макс выглядит очень быстрым. Ему нравится машина, ему нравится эта силовая установка. У всего происходящего то же ощущение, что и в прошлом сезоне, когда Макс вошёл в ритм, нашёл стабильность и начал отыгрывать разрыв от лидеров чемпионата. Теперь Макс снова тот, кого нужно побеждать сегодня вечером, а «Ред Булл» — команда, которую нужно побеждать», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.