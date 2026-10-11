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Брандл — о возвращении Ферстаппена: снова тот, кого нужно побеждать

Брандл — о возвращении Ферстаппена: снова тот, кого нужно побеждать
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался о скорости 29-летнего четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл», на последних этапах «Королевских гонок».

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
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«Макс выглядит очень быстрым. Ему нравится машина, ему нравится эта силовая установка. У всего происходящего то же ощущение, что и в прошлом сезоне, когда Макс вошёл в ритм, нашёл стабильность и начал отыгрывать разрыв от лидеров чемпионата. Теперь Макс снова тот, кого нужно побеждать сегодня вечером, а «Ред Булл» — команда, которую нужно побеждать», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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