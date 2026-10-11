15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен проводит 250-й Гран-при в Формуле-1

Макс Ферстаппен проводит 250-й Гран-при в Формуле-1
Комментарии

29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», на городском автодроме в Сингапуре проводит свой юбилейный, 250-й Гран-при в «Королевских гонках».

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт

Макс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо». В 2016-м в течение сезона был переведён в «Ред Булл» вместо российского пилота Даниила Квята и в первой же гонке одержал победу на Гран-при Испании в Барселоне.

За это время Ферстаппен одержал 72 победы, завоевал 50 поулов, 135 раз был на подиуме и установил 38 быстрейших кругов в гонке.

На момент публикации новости Ферстаппен возглавляет пелотон на Гран-при Сингапура.

Материалы по теме
Брандл — о возвращении Ферстаппена: снова тот, кого нужно побеждать
Материалы по теме