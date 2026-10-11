Макс Ферстаппен проводит 250-й Гран-при в Формуле-1

29-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», на городском автодроме в Сингапуре проводит свой юбилейный, 250-й Гран-при в «Королевских гонках».

Макс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо». В 2016-м в течение сезона был переведён в «Ред Булл» вместо российского пилота Даниила Квята и в первой же гонке одержал победу на Гран-при Испании в Барселоне.

За это время Ферстаппен одержал 72 победы, завоевал 50 поулов, 135 раз был на подиуме и установил 38 быстрейших кругов в гонке.

На момент публикации новости Ферстаппен возглавляет пелотон на Гран-при Сингапура.