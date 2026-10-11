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Видео: в гонке «Супер Формулы» произошёл массовый завал на пит-лейне

Видео: в гонке «Супер Формулы» произошёл массовый завал на пит-лейне
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В воскресенье, 11 октября, на автодроме «Фудзи» состоялась гонка 10-го этапа японской «Супер Формулы», во время которой произошёл массовый завал на пит-лейне.

Из-за небезопасного выпуска командой на пит-лейне было спровоцировано столкновение, участниками которого стали сразу три пилота, один из которых встал поперёк направлению движения.

Победу в хаотичной гонке одержал 25-летний японец Аюму Иваса (Team Mugen), для которого это первый триумф в сезоне. Лидер чемпионата Какуносин Ота (Dandelion Racing) мог досрочно оформить чемпионство, но выбыл из гонки после столкновения с Игором Фрагой, из-за чего судьба титула решится на «Сузуке» в финальном этапе сезона в ноябре.

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