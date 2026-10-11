«Молюсь о лучшем сегодня». Возлюбленная Хэмилтона Ким Кардашьян — о ГП Сингапура

45-летняя американская медийная личность, модель, предприниматель, актриса кино, телевидения и озвучивания Ким Кардашьян, являющаяся возлюбленной 41-летнего британца, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона («Феррари»), высказалась о Гран-при Сингапура, где Льюис на момент публикации идёт третьим.

«Я думаю, Ф-1 — это потрясающе, весело и дико, и что-то такое, чего я никогда раньше не видела. Это потрясающе. Он [Льюис Хэмилтон] в отличной форме. Я просто молюсь о лучшем сегодня вечером. Да, [Льюис] очень уверен в себе, и я тоже. Просто нужно молиться о лучшем», — сказала Кардашьян в эфире Sky Sports.