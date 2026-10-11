Ферстаппен впервые победил на ГП Сингапура, Леклер — второй, Антонелли — третий

В воскресенье, 11 октября, на городском автодроме Сингапура состоялась основная гонка 17-го этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Сингапура, победу в которой одержал четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Тройку лучших замкнул текущий лидер чемпионата итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Формула-1. Гран-при Сингапура. Основная гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 62 круга.

2. Шарль Леклер («Феррари») +7.335.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +24.573