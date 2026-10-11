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Ферстаппен впервые победил на ГП Сингапура, Леклер — второй, Антонелли — третий

Ферстаппен впервые победил на ГП Сингапура, Леклер — второй, Антонелли — третий
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В воскресенье, 11 октября, на городском автодроме Сингапура состоялась основная гонка 17-го этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Сингапура, победу в которой одержал четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Тройку лучших замкнул текущий лидер чемпионата итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

Формула-1. Гран-при Сингапура. Основная гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 62 круга.
2. Шарль Леклер («Феррари») +7.335.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +24.573