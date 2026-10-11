15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен одержал вторую победу подряд в Формуле-1 в сезоне-2026

Макс Ферстаппен одержал вторую победу подряд в Формуле-1 в сезоне-2026
Комментарии

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», одержал вторую победу подряд в сезоне-2026 на Гран-при.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

Дебютную победу в сезоне Ферстаппен одержал в прошлые выходные на Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме в Малайзии. В этот уикенд нидерландец оказался вновь лучшим, победив как в спринтерской, так и в основной гонке Гран-при Сингапура на городском автодроме «Марина Бей».

Вторым в сегодняшней гонке финишировал представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Третьим финишную черту пересёк лидер сезона итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Материалы по теме
«Лучше, чем 49, но не так хорошо, как 51». Ферстаппен — о завоевании 50-го поула в Ф-1