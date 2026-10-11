Макс Ферстаппен одержал вторую победу подряд в Формуле-1 в сезоне-2026

29-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», одержал вторую победу подряд в сезоне-2026 на Гран-при.

Дебютную победу в сезоне Ферстаппен одержал в прошлые выходные на Гран-при Бахрейна, который прошёл на автодроме в Малайзии. В этот уикенд нидерландец оказался вновь лучшим, победив как в спринтерской, так и в основной гонке Гран-при Сингапура на городском автодроме «Марина Бей».

Вторым в сегодняшней гонке финишировал представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Третьим финишную черту пересёк лидер сезона итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».