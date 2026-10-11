«Я выложился по максимуму и ни о чём не жалею». Леклер — о втором месте на ГП Сингапура

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в гонке Гран-при Сингапура.

«В начале гонки мы были очень сильны, но ближе к концу первого отрезка шины начали изнашиваться. Во время VSC мы выбрали иную по отношению к Максу стратегию. Я пытался бороться до конца, изо всех сил атаковал на последнем отрезке, но затем вновь износил резину больше других. Но я выложился по максимуму и ни о чём не жалею.

Не думаю, что сегодня нам было что противопоставить, хотя, возможно, на старте стоило действовать агрессивнее. К сожалению, мы действительно отстаём пока от лидеров. На этот этап мы привезли небольшие обновления, с ними мы смогли сделать некоторый шаг вперёд. Мы продолжим работать, у нас запланированы обновления. Но и сегодня темп в целом был неплохим», — сказал Леклер после гонки.