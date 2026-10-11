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«Я выложился по максимуму и ни о чём не жалею». Леклер — о втором месте на ГП Сингапура

«Я выложился по максимуму и ни о чём не жалею». Леклер — о втором месте на ГП Сингапура
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в гонке Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«В начале гонки мы были очень сильны, но ближе к концу первого отрезка шины начали изнашиваться. Во время VSC мы выбрали иную по отношению к Максу стратегию. Я пытался бороться до конца, изо всех сил атаковал на последнем отрезке, но затем вновь износил резину больше других. Но я выложился по максимуму и ни о чём не жалею.

Не думаю, что сегодня нам было что противопоставить, хотя, возможно, на старте стоило действовать агрессивнее. К сожалению, мы действительно отстаём пока от лидеров. На этот этап мы привезли небольшие обновления, с ними мы смогли сделать некоторый шаг вперёд. Мы продолжим работать, у нас запланированы обновления. Но и сегодня темп в целом был неплохим», — сказал Леклер после гонки.

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