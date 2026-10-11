Хэмилтон взял вину на себя за тактику на ГП Сингапура и извинился перед командой

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», после финиша Гран-при Сингапура взял вину за неудачную тактику на себя и извинился перед итальянским коллективом.

«Извините, парни. Я подвёл вас сегодня с этой стратегией. Моя вина, и мы потеряли очки. Я постараюсь наверстать это в следующий раз. Отличная работа с пит-стопом, тем не менее», — сказал Хэмилтон по радио.

Хэмилтон, начинавший основную гонку в Сингапуре третьим, финишировал шестым. Победу одержал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»), напарник Льюиса Шарль Леклер финишировал вторым.