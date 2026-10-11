Хэмилтон взял вину на себя за тактику на ГП Сингапура и извинился перед командой
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», после финиша Гран-при Сингапура взял вину за неудачную тактику на себя и извинился перед итальянским коллективом.
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573
«Извините, парни. Я подвёл вас сегодня с этой стратегией. Моя вина, и мы потеряли очки. Я постараюсь наверстать это в следующий раз. Отличная работа с пит-стопом, тем не менее», — сказал Хэмилтон по радио.
Хэмилтон, начинавший основную гонку в Сингапуре третьим, финишировал шестым. Победу одержал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»), напарник Льюиса Шарль Леклер финишировал вторым.
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