Общий зачёт Ф-1: Антонелли оторвался от Расселла на 102 очка. Титул возможен уже в Остине

После финиша третьим на Гран-при Сингапура Формулы-1 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли получил шанс уже в следующей гонке досрочно стать чемпионом мира. Сейчас итальянец опережает Джорджа Расселла на 102 очка, и если по итогам гонки в Остине его отрыв от Джорджа и других преследователей — Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и Шарля Леклера — вырастет до 125 баллов, Кими станет для них недосягаем.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 340 очков.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 238.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 229.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 221.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 215.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 201.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 138.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 97.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 75.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 38.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.

13. Оливер Берман («Хаас») — 23.

14. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 13.

15. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7.

18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.

19. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

В Кубке конструкторов по итогам этапа в Сингапуре «Феррари» отыграла у «Мерседеса» 17 очков и сократила отставание от немцев до 134 баллов. Тем временем в борьбе за третью строчку преимущество «Макларена» над «Ред Булл» сократилось до семи очков.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 578 очков.

2. «Феррари» — 444.

3. «Макларен» — 339.

4. «Ред Булл» — 332.

5. «Рейсинг Буллз» — 100.

6. «Альпин» — 68.

7. «Хаас» — 30.

8. «Ауди» — 23.

9. «Уильямс» — 12.

10. «Астон Мартин» — 7.

11. «Кадиллак» — 0.