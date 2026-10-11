Общий зачёт Ф-1: Антонелли оторвался от Расселла на 102 очка. Титул возможен уже в Остине

После финиша третьим на Гран-при Сингапура Формулы-1 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли получил шанс уже в следующей гонке досрочно стать чемпионом мира. Сейчас итальянец опережает Джорджа Расселла на 102 очка, и если по итогам гонки в Остине его отрыв от Джорджа и других преследователей — Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и Шарля Леклера — вырастет до 125 баллов, Кими станет для них недосягаем.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 340 очков.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 238.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 229.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 221.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 215.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 201.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 138.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 97.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 75.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 38.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.
13. Оливер Берман («Хаас») — 23.
14. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 13.
15. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7.
18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.
19. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов по итогам этапа в Сингапуре «Феррари» отыграла у «Мерседеса» 17 очков и сократила отставание от немцев до 134 баллов. Тем временем в борьбе за третью строчку преимущество «Макларена» над «Ред Булл» сократилось до семи очков.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 578 очков.
2. «Феррари» — 444.
3. «Макларен» — 339.
4. «Ред Булл» — 332.
5. «Рейсинг Буллз» — 100.
6. «Альпин» — 68.
7. «Хаас» — 30.
8. «Ауди» — 23.
9. «Уильямс» — 12.
10. «Астон Мартин» — 7.
11. «Кадиллак» — 0.