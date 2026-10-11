Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Сингапура

Четырёхкратный чемпион мира, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на Гран-при Сингапура.

«Немало времени понадобилось. Думаю, гонка получилась хорошей. У нас был необходимый темп и на «софте», и на «медиуме», хотя с последним сегодня всем было трудновато. Наш план сработал, счастлив одержать победу здесь. Последние две гонки были для нас позитивными, это здорово, очень приятно видеть такие результаты. Это мотивирует добиться ещё большего. Надеюсь, мы ещё сможем порадовать себя в этом году», — сказал Ферстаппен после гонки.

Нельзя не отметить, что для Ферстаппена это первая в карьере победа на ГП Сингапура. Интересно, что Макс сегодня, 11 октября, проводил свой юбилейный, 250-й ГП.