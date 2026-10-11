Норрис дважды по ходу гонки предлагал по радио помочь Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис дважды по ходу гонки Гран-при Сингапура Формулы-1 в ходе общения по радио с командным мостиком заявлял, что готов каким-то образом помочь своему напарнику Оскару Пиастри. В этот момент Норрис шёл четвёртым, а Пиастри — шестым, так что Ландо, вероятно, намекал, что может притормозить пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, чтобы Пиастри догнал британца.

«Есть ли какой-то способ помочь сзади, или нет? Я всё равно не догоню парней впереди», — говорил Норрис по радио.

В итоге Пиастри обошёл Хэмилтона и без помощи напарника. Напомним, на последнем круге спринтерской гонки в Сингапуре Норрис и Пиастри столкнулись, когда Ландо пытался опередить Оскара.