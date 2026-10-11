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Норрис дважды по ходу гонки предлагал по радио помочь Пиастри

Норрис дважды по ходу гонки предлагал по радио помочь Пиастри
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис дважды по ходу гонки Гран-при Сингапура Формулы-1 в ходе общения по радио с командным мостиком заявлял, что готов каким-то образом помочь своему напарнику Оскару Пиастри. В этот момент Норрис шёл четвёртым, а Пиастри — шестым, так что Ландо, вероятно, намекал, что может притормозить пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, чтобы Пиастри догнал британца.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Есть ли какой-то способ помочь сзади, или нет? Я всё равно не догоню парней впереди», — говорил Норрис по радио.

В итоге Пиастри обошёл Хэмилтона и без помощи напарника. Напомним, на последнем круге спринтерской гонки в Сингапуре Норрис и Пиастри столкнулись, когда Ландо пытался опередить Оскара.

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