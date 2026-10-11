Антонелли: в Остине могу чемпионом стать?! Пока не будем об этом волноваться

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал третье место в гонке Гран-при Сингапура и заявил, что доволен результатом.

«Гонка была очень трудной, и я рад, что в итоге удалось пробиться на подиум. Я смог воспользоваться борьбой Льюиса и Ландо и обогнать их обоих. Третье место — отличный результат для команды, и я им очень доволен. Уже на следующем этапе в Остине могу чемпионом стать?! Правда? Ну, пока не будем об этом волноваться. Постараемся провести уикенд наилучшим образом и как следует выполнить свою работу», — сказал Антонелли после гонки.

Напомним, победителем гонки стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.