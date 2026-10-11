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Антонелли: в Остине могу чемпионом стать?! Пока не будем об этом волноваться

Антонелли: в Остине могу чемпионом стать?! Пока не будем об этом волноваться
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал третье место в гонке Гран-при Сингапура и заявил, что доволен результатом.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Гонка была очень трудной, и я рад, что в итоге удалось пробиться на подиум. Я смог воспользоваться борьбой Льюиса и Ландо и обогнать их обоих. Третье место — отличный результат для команды, и я им очень доволен. Уже на следующем этапе в Остине могу чемпионом стать?! Правда? Ну, пока не будем об этом волноваться. Постараемся провести уикенд наилучшим образом и как следует выполнить свою работу», — сказал Антонелли после гонки.

Напомним, победителем гонки стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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