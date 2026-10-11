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Вассёр: Хэмилтон проехал мимо въезда на пит-лейн. Очень обидно

Вассёр: Хэмилтон проехал мимо въезда на пит-лейн. Очень обидно
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал решение пилота Льюиса Хэмилтона не заезжать в боксы в гонке Гран-при Сингапура, когда был активирован режим виртуального сейфти-кара. В этот момент британец ехал третьим прямо позади Шарля Леклера.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Мы оставляли открытыми оба варианта стратегии — всё зависело от появления виртуальной машины безопасности. В итоге она появилась. Мы позвали на пит-стоп обоих пилотов. После остановок мы остались бы на втором и третьем местах, ведь именно на этих позициях наши машины находились на трассе.

Но Льюис проехал мимо въезда на пит-лейн. Честно говоря, очень обидно, потому что из-за этого он упустил подиум. По радио всё было сказано предельно чётко. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на Остине. В этот уикенд у нас был неплохой темп. Нужно двигаться дальше», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

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