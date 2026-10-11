Льюису Хэмилтону стало плохо после гонки, он пропустил общение с журналистами

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон пропустил обязательное общение с прессой после финиша гонки Гран-при Сингапура Формулы-1, в которой он финишировал шестым. Согласно официальному заявлению команды, британский пилот плохо себя почувствовал после финиша.

«После гонки Льюису было нехорошо, его осмотрела медицинская команда ФИА. Со стороны ФИА ему было дано разрешение не посещать зону общения с прессой после финиша», — гласит краткое заявление «Феррари».

Напомним, руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр заявил, что Хэмилтон сам принял ошибочное решение не заезжать на пит-стоп под виртуальной машиной безопасности, что лишило британца шанса на подиум. Сам Льюис по радио сразу после финиша тоже признал ошибку.