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Льюису Хэмилтону стало плохо после гонки, он пропустил общение с журналистами

Льюису Хэмилтону стало плохо после гонки, он пропустил общение с журналистами
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Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон пропустил обязательное общение с прессой после финиша гонки Гран-при Сингапура Формулы-1, в которой он финишировал шестым. Согласно официальному заявлению команды, британский пилот плохо себя почувствовал после финиша.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«После гонки Льюису было нехорошо, его осмотрела медицинская команда ФИА. Со стороны ФИА ему было дано разрешение не посещать зону общения с прессой после финиша», — гласит краткое заявление «Феррари».

Напомним, руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр заявил, что Хэмилтон сам принял ошибочное решение не заезжать на пит-стоп под виртуальной машиной безопасности, что лишило британца шанса на подиум. Сам Льюис по радио сразу после финиша тоже признал ошибку.

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